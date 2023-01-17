Іспанія

Угода щодо переїзду українського вінгера до Іспанії знаходиться на завершальній стадії.

Крайній півзахисник київського Динамо та національної збірної України Віктор Циганков цієї зими продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Жирона, яка входить до холдингу власників Манчестер Сіті під назвою City Football Group, погодила з керівництвом київського клубу трансфер 25-річного українського вінгера.

Укладання угоди перебуває на фінальній стадії. З футболістом уже погоджено умови особистого контракту, клуби обговорюють останні деталі зимового трансферу, щоб Віктор не залишив Динамо влітку на правах вільного агента.

Цього сезону Циганков провів на клубному рівні 23 матчі, в яких він забив 9 голів і віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює українського правого вінгера у 22 мільйони євро.