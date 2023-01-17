Іспанія

Проте футболіст довіряє клубу.

Барселона ще не зареєструвала Гаві як гравця основи, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, контракт 18-річного півзахисника досі не зареєстрований у Ла Лізі, через що Гаві не отримує нової зарплати та не може взяти номер гравця основного складу.

Проте футболіста та його агента це не хвилює – вони повністю довіряють клубу, хоч і сподіваються, що новий контракт буде офіційно зареєстрований, як тільки це буде можливим.

У поточному сезоні Гаві провів 16 матчів у Прімері та відзначився двома асистами.