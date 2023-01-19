Іспанія

Нападник мадридського клубу привітав майбутнього новачка.

Чутки щодо переходу нідерландського нападника каталонської Барселони Мемфіса Депая до мадридського Атлетіко, якими сповнене поточне зимнє трансферне вікно, поступово стають усе більше схожими на правду.

Уранці 19 січня 28-річного виконавця побачили в аеропорті Барселони під час підготовки до посадки на рейс до Мадриду, а напередодні чинний нападник "матрацників" Альваро Мората в коментарі після перемоги в гостьовому кубковому матчі над Леванте (2:0) зробив недвозначний натяк на майбутнє прибуття нового футболіста до його команди.

"Це справді гравець найвищого ґатунку. Ласкаво просимо! Атлетіко — це місце, де ти точно будеш щасливим.

Ми з нетерпінням чекаємо на його трансфер та з широкими обіймами вітаємо кожного, хто приходить на допомогу нашій команді", — заявив іспанський виконавець.

Депай у поточному сезоні зіграв усього чотири матчі (206 хвилин), забивши один гол.