Нападник мадридського клубу привітав майбутнього новачка.
Альваро Мората, Getty Images
19 січня 2023, 10:26
Чутки щодо переходу нідерландського нападника каталонської Барселони Мемфіса Депая до мадридського Атлетіко, якими сповнене поточне зимнє трансферне вікно, поступово стають усе більше схожими на правду.
Уранці 19 січня 28-річного виконавця побачили в аеропорті Барселони під час підготовки до посадки на рейс до Мадриду, а напередодні чинний нападник "матрацників" Альваро Мората в коментарі після перемоги в гостьовому кубковому матчі над Леванте (2:0) зробив недвозначний натяк на майбутнє прибуття нового футболіста до його команди.
"Це справді гравець найвищого ґатунку. Ласкаво просимо! Атлетіко — це місце, де ти точно будеш щасливим.
Ми з нетерпінням чекаємо на його трансфер та з широкими обіймами вітаємо кожного, хто приходить на допомогу нашій команді", — заявив іспанський виконавець.
Депай у поточному сезоні зіграв усього чотири матчі (206 хвилин), забивши один гол.