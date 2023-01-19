Іспанія

Досвід гравця в АПЛ не видається успішним.

Португальський нападник англійського Вулвергемптона за підсумками минулорічної літньої трансферної кампанії опинився в англійській Прем’єр-лізі, проте не зміг одразу стати для своєї команди таким самим лідером, яким він був за часи виступів у іспанській Валенсії.

Погані результати виступи "вовків", разом із відсутністю помітного прогресу в їхнього "літнього" новачка, підштовхують до думки стосовно можливого продажу 26-річного виконавця до іншого клубу вже за підсумком поточного трансферного вікна.

Як повідомляє іспанська преса, подібні чутки ширяться ще й тому, що каталонська Барселона почала докладати зусиль для пошуку нового виконавця групи атаки, який мав би замінити в ротації Мемфіса Депая, який готується до переходу до мадридського Атлетіко.

Портал Transfermarkt оцінює Гонсалу в 32 млн євро — трохи менше за 32,6 млн євро, які виклали за нього "вовки" на початку кампанії.

У поточному сезоні Гедеш забив два голи та віддав один гольовий пас, зігравши 18 матчів.