Іспанія

32-річний футболіст може продовжити кар'єру на Камп Ноу.

Барселона погодила перехід Ілкая Гюндогана на літо, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, каталонський клуб досяг домовленості з 32-річним півзахисником про перехід влітку, коли термін його контракту з Манчестер Сіті закінчиться.

Барселона вже підписала з Ілкаєм попередній контракт.

Цього сезону на рахунку капітана Манчестер Сіті 2 голи та 2 результативні передачі у 25 матчах у всіх турнірах.