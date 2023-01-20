Футболіст наступні дні проведе у в'язниці.
Дані Алвес, Getty Images
20 січня 2023, 20:22
Бразильський захисник Дані Алівес був заарештований іспанською поліцією за звинуваченням у сексуальному насильстві.
Футболіст явився у дільницю в Барселоні для допиту. Після цього його доставили до суду, де йому обрали тимчасовий запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави.
Футболіста вже доставили у в'язницю, де він проведе найближчі дні. Слідчі дії поки триватимуть.
Нагадаємо, що 39-річного Алвеса, який перебував на відпочинку в Барселоні, дівчина звинувачує у тому, що той засунув руку їй під спідню білизну у туалеті нічного клубу Sutton. Інцидент стався 30 грудня.