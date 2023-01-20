Іспанія

Футболіст наступні дні проведе у в'язниці.

Бразильський захисник Дані Алівес був заарештований іспанською поліцією за звинуваченням у сексуальному насильстві.

Футболіст явився у дільницю в Барселоні для допиту. Після цього його доставили до суду, де йому обрали тимчасовий запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави.

Футболіста вже доставили у в'язницю, де він проведе найближчі дні. Слідчі дії поки триватимуть.

‼️Última hora. Dani Alves es trasladado a la cárcel



Los Mossos d’Esquadra le conducen a la prisión de Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires, a 30min de Barcelona



La juez ha decretado prisión provisional sin fianza por presunta agresión sexual@COPE pic.twitter.com/k5w5CCBroB — Víctor Navarro (@victor_nahe) January 20, 2023

Нагадаємо, що 39-річного Алвеса, який перебував на відпочинку в Барселоні, дівчина звинувачує у тому, що той засунув руку їй під спідню білизну у туалеті нічного клубу Sutton. Інцидент стався 30 грудня.