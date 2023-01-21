Іспанія

У мадридському клубі цінують власного вихованця.

Мадридський Реал відомий тим, що має особливе ставлення до гравців, які старше 34 років, у контексті продовження контрактів.

Саме тому, коли черговий виконавець у складі "галактікос" досягає цього віку, постає питання щодо його важливості для поточного основного складу команди.

Іспанському центральному захиснику Начо Фернандесу нещодавно виповнилось 33, тоді як його поточна угода з "бланкос" спливає після завершення поточного сезону.

Реал раніше не приділяв уваги питанню продовження угоди з власним вихованцем, проте, як повідомляє іспанська преса, у колективі Карло Анчелотті почали виникати невдоволення стосовно такої позиції клубу, тож найближчим часом мадридський клуб планує провести раунд перемовин із футболістом.

Нова угода буде розрахована на ще один додатковий рік, тоді як її підписання оцінюється як доволі вірогідне.

У поточному сезоні Начо відіграв 15 матчів (732 хвилини).