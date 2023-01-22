Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Барселона прийме Хетафе на Камп Ноу.

Барселона – Хетафе

НЕДІЛЯ, 22 СІЧНЯ, 19:30. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ ВІЛЬЯНУЕВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Каталонці перебувають у чудовому настрої. В фіналі суперкубку Іспанії вдалося переграти Реал, взявши реванш в мадридців з аналогічним рахунком. Перший трофей Хаві на чолі Барселони, перший чи один из перших для деяких гравців у клубі. Словом, можна з радістю повертатися до Прімери. Зараз вони мають чудову ситуацію, бо випереджають головного суперника.

Хетафе зірок з неба не хапає, проте традиційно є непоступливим опонентом.

За десять попередніх матчів вони декілька разів встигли відібрати очки в каталонців, у тому числі переграли їх 1:0 у 2020-му. Проте саме на стадіоні іспанського гіганта статистика виглядає доволі однозначно – чотири перемоги у 5 попередніх зустрічах за однієї нічиєї.

Трохи раніше були й розгроми по 6:0 двічі поспіль. Та сумнівно переносити це на майбутнє протистояння, бо Хетафе перетворився на міцного горішка.

В середньому каталонці забивають приблизно 2,4 голи Хетафе, отже варто очікувати принаймні одного взяття воріт господарів, а ось скромний суперник якщо й програє, то дуже часто принаймні забиває.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штеген — Роберто, Крістенсен, Кунде, Альба — Гаві, Де Йонг, Педрі — Рафінья, Фаті, Дембеле

Хетафе: Сорія — Мітровіч, Дуарте, Даконам — Амаві, Максімовіч, Мілла, Алєнья, Іглесіас — Унал, Майораль

прогноз 2:0

Левандовські, Торрес – Ель-Хаддаді, Арамбаррі