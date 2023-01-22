Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.
Барселона - Хетафе - Getty Images
22 січня 2023, 07:15
Барселона прийме Хетафе на Камп Ноу.
Барселона – Хетафе
НЕДІЛЯ, 22 СІЧНЯ, 19:30. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ ВІЛЬЯНУЕВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Каталонці перебувають у чудовому настрої. В фіналі суперкубку Іспанії вдалося переграти Реал, взявши реванш в мадридців з аналогічним рахунком. Перший трофей Хаві на чолі Барселони, перший чи один из перших для деяких гравців у клубі. Словом, можна з радістю повертатися до Прімери. Зараз вони мають чудову ситуацію, бо випереджають головного суперника.
Хетафе зірок з неба не хапає, проте традиційно є непоступливим опонентом.
За десять попередніх матчів вони декілька разів встигли відібрати очки в каталонців, у тому числі переграли їх 1:0 у 2020-му. Проте саме на стадіоні іспанського гіганта статистика виглядає доволі однозначно – чотири перемоги у 5 попередніх зустрічах за однієї нічиєї.
Трохи раніше були й розгроми по 6:0 двічі поспіль. Та сумнівно переносити це на майбутнє протистояння, бо Хетафе перетворився на міцного горішка.
В середньому каталонці забивають приблизно 2,4 голи Хетафе, отже варто очікувати принаймні одного взяття воріт господарів, а ось скромний суперник якщо й програє, то дуже часто принаймні забиває.
Орієнтовні склади:
Барселона: тер Штеген — Роберто, Крістенсен, Кунде, Альба — Гаві, Де Йонг, Педрі — Рафінья, Фаті, Дембеле
Хетафе: Сорія — Мітровіч, Дуарте, Даконам — Амаві, Максімовіч, Мілла, Алєнья, Іглесіас — Унал, Майораль
Не зіграють / під питанням:
Левандовські, Торрес – Ель-Хаддаді, Арамбаррі
прогноз 2:0