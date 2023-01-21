Іспанія

Підопічні Хорхе Сампаолі забили вирішальний м'яч під завісу поєдинку.

У рамках 18 раунду іспанської Ла Ліги Севілья вдома приймала Кадіс.

У додатковий час до першого тайму господарі провели дуже яскраву контратаку, яка завершилась взяттям воріт, проте арбітр гол не зарахував.

І все ж Севільї вдалось здобути цілком заслужену перемогу. На 88 хвилині команда Сампаолі забила — зробив це Ракитич з пенальті.

Севілья — Кадіс 1:0

Гол: Ракитич, 88

Севілья: Буну — Навас, Баде, Гудель, Фернандо (Монтьєль, 74), Рекік — Торрес (Сусо, 79), Хордан, Ракитич, Ламела (Окампос, 74) — Ен-Несірі (Мір, 79).

Кадіс: Ледесма — Еспіно, Мбає, Ернандес, Карселен — Окампо (Діарра, 70), Фернандес, Алькарас (Негредо, 90), Бонгонда (Алехо, 70) — Лосано, Собріно (Арсамендія, 81).

Попередження: Ламела, Собріно, Еспіно, Алехо.

Видалення: Алехо.