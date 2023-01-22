Іспанія

Іспанець принаймні до літа не перейде у Лондон.

Мікель Артета сповнений рішучості використати свої знання про іспанський ринок, щоб допомогти своєму Арсеналу виграти Прем'єр-лігу цього сезону.

"Каноніри" здивували багатьох своєю грою і мають відрив у 5 очок на даному етапі цієї кампанії. Однак Артета не планує зупинятися і цього місяця прагне придбати декілька нових гравців, щоб отримати ще більше шансів на завоювання чемпіонського титулу.

Іван Фреснеда був тісно пов'язаний з переходом до Північного Лондона, тоді як дует Барселони Рафінья та Ферран Торрес також є цілями. Ще одне ім’я, про яке ходять чутки, – це півзахисник Реалу Сосьєдад Мартін Субіменді, а гігант Прем’єр-ліги готовий заплатити за нього приблизно 60 мільйонів євро.

На жаль для Артети, Субіменді відмовився від переїзду до Північного Лондона. 23-річний футболіст хоче залишитися в Сан-Себастьяні принаймні до кінця цього сезону, оскільки він прагне допомогти своєму клубу вийти в Лігу чемпіонів.

Барселона також все ще плекає надії отримати його підпис й рада відмові юного футболіста. Залишається побачити, чи зможе Барса дозволити собі його трансфер влітку.