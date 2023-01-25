Іспанія

Football.ua представляє анонс чвертьфінального матчу іспанського кубку.

В рамках матчу 1/4 фіналу Кубка Іспанії Барселона зіграє з Сосьєдадом.

Барселона — Реал Сосьєдад

Середа, 25 січня, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр — Хесус хіль Мансано.

Каталонці зіграють вдома проти басків.

Шляхи команд до цієї стадії вийшли доволі різними та вражаючими. Баски розгромили Казалегас, Корію ті мінімально здолали Логроньєс з Мальоркою. Каталонці ж стартували пізніше й ледве впоралися із Інтерсіті, дотиснувши команду з нижчих дивізіонів лише у другому овертаймі. Потім більш впевнено впоралися із Сеутою.

У Кубку статистика однозначно говорить на користь Барселони, котра обігрувала колектив з Сан-Себастьяна 22 рази проти лише трьох в суперника.

Попередня вікторія "чурі-урдін" над "кулес" саме у цьому турнірі сталася у 1980 році, проте цього розіграшу симпатичний клуб Іманола Альгуасіля взагалі відмовляється пропускати голи, а також перебуває у чудовій формі, отже битва повинна вийти рівною.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Гарсія, Альба — Педрі, Бускетс, Де Йонг — Рафінья, Левандовські, Дембеле

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Ріко — Мендес, Ільярраменді, Субіменді — Барренечеа, Сьорлот, Оярсабаль

Не зіграють / Під питанням: .. — Гевара, Меркеланс, Меріно, Пачека, Садік, Сола, Сільва, Горосабель, Чо