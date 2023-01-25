Іспанія

Іспанські ЗМІ трохи прибрехали напередодні матчу Кубку Іспанії.

Мадридський Реал посилено готується до чвертьфінального матчу Кубку Іспанії проти своїх сусідів за містом з Атлетіко, і разом із тим готується приймати відповідальну подію домашня арена "вершкового" клубу — Сантьяго Бернабеу.

Напередодні гри відома на широкий загал іспанська газета Marca вийшла з новиною про те, що "королівські" нібито встановили заборону для вболівальників на відвідування домашньої арени в кольорах непримиренного супротивника.

Реагувати на появу такої звістки Реалу довелось на найвищому рівні, і відповідна новина зі заявою від імені клубу з’явилась на сайті господарів майбутнього протистояння.

"Ураховуючи інформацію, яка з’явилася на першій сторінці газети Marca, у якій ідеться про те, що ФК Реал Мадрид забороняє вболівальникам входити на наш стадіон у футболках команди гостей, Реал Мадрид хоче заявити наступне:

1) Ця інформація є категоричною та абсолютно неправдивою. Реал Мадрид ніколи не забороняв уболівальникам у футболках суперників входити на стадіон Сантьяго Бернабеу. Так було завжди, і це можна побачити на кожному матчі, який проходив на нашому стадіоні, так буде залишатись і надалі;

2) Стосовно кількості квитків, які Реал Мадрид надав Атлетіко Мадрид на прийдешній матч, наш клуб хоче пояснити, що кількість квитків, призначених Атлетіко Мадрид, є такою ж, яку отримує Реал Мадрид, коли відвідує стадіон Метрополітано, відповідно до домовленостей обох сторін у рамках відносин, які ми підтримуємо;

3) Подібним чином Реал Мадрид хоче також зазначити, що реалізація та передача квитків на Сантьяго Бернабеу завжди відповідала і завжди відповідала правилам, які діють у кожному змаганні.

Реал сподівається, що дербі стане футбольним святом, яку ніщо і ніхто не повинен заплямувати абсолютно неправдивою інформацією", — ідеться в заяві господарів майбутньої гри.

Матч Реал — Атлетіко відбудеться 26 січня, о 22:00.