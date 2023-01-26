Іспанія

На одному з мостів міста з'явився месседж від фанів "матрацників".

У рамках чвертьфінального матчу Кубку Іспанії Мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу прийматиме Атлетіко.

Фанати гостей підготувались до цієї гри. На одному з мостів міста з'явився провокаційний банер, який, за ідеєю, повинні побачити гравці Реала.

На цьому банері написано: "Мадрид ненавидить Реал". Також на мості підвішена кукла. Як пише MadridXtra, вона у футболці Вінісіуса.

Мадридське дербі відбудеться 26 січня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.