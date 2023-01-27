Іспанія

Італієць розгорнуто не прокоментував роль Дані у команді.

Півзахисник мадридського Дані Себальйос був серед найкращих гравців з початку року, зробивши вирішальний вплив на кілька ігор.

Саме його вихід проти Атлетіко Мадрид у поєднанні з переходом Едуардо Камавінги на позицію лівого захисника привів до того, що Реал Мадрид піднявся на новий рівень і зрештою виграв гру.

Карло Анчелотті завжди був дуже позитивним щодо Себальйоса, одного разу назвавши його близьким за грою до Луки Модріча. На запитання Marca, чи хоче він, щоб Себальйос продовжив працювати в клубі в наступному сезоні, Анчелотті відповів наступне.

"Я не буду втручатися в це, клуб дуже добре знає, що я думаю".

Контракт Себальоса закінчиться в кінці сезону, і його майбутнє поки що залишається неясним.