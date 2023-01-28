Іспанія

26-річний футболіст може залишитись у нинішній команді.

Дані Себальйос має намір продовжити контракт із Реалом, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст, поточна угода якого закінчується влітку цього року, має намір залишитися в Реалі.

Ситуація з контрактом Себальйоса дозволяє йому вести переговори з іншими клубами, але він уже відхилив кілька пропозицій, зокрема, з АПЛ.

Керівництво Реала думає над тим, чи варто продовжувати контракт із хавбеком.

У поточному сезоні Себальйос провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 4 асисти.