26-річний футболіст може залишитись у нинішній команді.
ДАНІ СЕБАЛЬЙОС, GETTY IMAGES
28 січня 2023, 20:38
Дані Себальйос має намір продовжити контракт із Реалом, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 26-річний футболіст, поточна угода якого закінчується влітку цього року, має намір залишитися в Реалі.
Ситуація з контрактом Себальйоса дозволяє йому вести переговори з іншими клубами, але він уже відхилив кілька пропозицій, зокрема, з АПЛ.
Керівництво Реала думає над тим, чи варто продовжувати контракт із хавбеком.
У поточному сезоні Себальйос провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 4 асисти.