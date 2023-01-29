Іспанія

Наставник дав свій коментар щодо останніх результатів команди.

Головний тренер Атлетіко відповів на питання щодо мотивації для його команди після вильоту з Ліги чемпіонів та Кубка Іспанії.

"Ми вилетіли з Ліги чемпіонів, із Кубка Іспанії, і зараз усі запитують мене про мотивацію.

Мотивація – це грати за мадридський Атлетіко. І поки я тут, я не сумніваюся, що вимагатиму цього", — наводить слова Сімеоне AS.

У 1/4 фіналу Кубка Іспанії Атлетіко поступився мадридському Реалу у додатковий час (1:3). У Лізі чемпіонів команда посіла останнє місце у групі.