Іспанія

Іспанець буде грати за Реал.

Марко Асенсіо залишиться в Реал Мадриді щонайменше до завершення сезону — повідомляє Relevo.

Наразі 27-річний гравець може вести перемовини про угоду з будь-якими зацікавленими сторонами, але поки що гравець стверджує , що хоче залишитися в Реалі. Асенсіо б подумав про перехід до ПСЖ, але він направив французький клуб до Реала, і вони отримали дуже різку відмову.

Після літньої боротьби за Кіліана Мбаппе відносини між клубами в кращому випадку прохолодні.

Асенсіо веде розмови з Реалом вже більшу частину року й висловив своє бажання залишитися, сказавши, що це "залежить не тільки від мене".

Однак є перешкоди у вигляді зарплати. Мадридський гранд поки що не визначився із майбутнім футболіста.