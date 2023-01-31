Іспанія

Іспанський форвард проведе решту сезону в Ла Лізі.

Реал Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Айосе Переса, права на якого належать Лестеру.

29-річний іспанець перейшов у новий клуб на правах орендної угоди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

У нинішній кампанії Айосе Перес провів за Лестер 13 поєдинків у всіх турнірах (700 хвилин), у яких йому вдалося забити один гол та відзначитись однією результативною передачею.