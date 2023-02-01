Іспанія

Черговий виклик для досвідченого форварда.

Професійна кар’єра швейцарського нападника Гаріса Сеферовича триває вже майже 20 років та є доволі строкатою в плані виступів у різних країнах.

Вихованець Люцерна свого часу спробував власні сили також у Цюриху та Грассгоппері, звідки в 2010 році поїхав до італійської Фіорентини й з тих пір вертався назад на батьківщину лише для короткострокової оренди в Ксамаксі восени 2011 року.

За цей час 30-річний виконавець устиг пограти в складі Лечче, Новари, іспанського Реала Сосьєдад, німецького Айнтрахта, турецького Галатасарая й лісабонської Бенфіки.

Саме в складі "левів" і перебував Сеферович до останнього дня трансферного вікна, відбуваючи оренду зі складу "орлів", однак Бенфіці надійшла пропозиція від Сельти з Віго щодо оренди її футболіста, і португальський клуб вирішив тримати гравця географічно ближче до себе.

До завершення сезону Гаріс виступатиме в Ла Лізі, тоді як у поточному сезоні за 13 матчів відзначався два рази.