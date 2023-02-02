Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між мадридським Реалом та Валенсією.

Сьогодні, 2 лютого, відбудеться перенесений матч сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги, у якому мадридський Реал на стадіоні Сантьяго Бернабеу прийматиме Валенсію.

Команда Карло Анчелотті виграла лише три з п’яти останніх зустрічей у національній першості, тоді як суперники — тільки одну, що в підсумку коштувало посади італійському фахівцеві Дженнаро Гаттузо.

РЕАЛ МАДРИД — ВАЛЕНСІЯ

ЧЕТВЕР, 2 ЛЮТОГО, 22.00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ХАВЬЕР АЛЬБЕРОЛА РОХАС — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Чинний чемпіон Іспанії, мадридський Реал, від самого початку сезону почуває себе не надто впевнено саме на внутрішній арені, де відкрила справжній фронт боротьби за перемогу в Ла Лізі каталонська Барселона, яка й досі перебуває в стані фінансової невизначеності. Незважаючи на цей факт, саме колектив Хаві наразі очолює турнірну таблицю, а його перемога напередодні в перенесеному матчі проти севільського Бетіса дозволяє "блаугранас" споглядати на команди, що йдуть позаду, із відстані, як мінімум, у вісім очок. Очевидно, що "бланкос" робитимуть все від себе залежне, аби ця дистанція була скорочена якнайшвидше.

Ось тільки в матчах проти потужний суперників колектив Карло Анчелотті в цьому сезоні виглядає доволі невпевнено в пані атаки. Яскравий приклад тому — баскський Реал Сосьєдад та потужна оборона команди Іманола Альгуасіля, яку так і не змогли подолати "галактикос" кількома днями раніше (0:0). А ще незадовго до цього була поразка на Серміці від місцевого Вільярреала (1:2), за яку Реалу довелось потім відіграватись у кубковому протистоянні проти "жовтої субмарини".

Календар віщує доволі перспективну послідовність матчів для футболістів Анчелотті найближчим часом, до першої гри проти англійського Ліверпуля в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. А ось далі — справжній жах із матчами на Енфілді, мадридським дербі проти Атлетіко в чемпіонаті, El Clasico та візитом на Беніто Вільямарин у гості до севільського Бетіса.

І була б нинішня Валенсія суперником хоча б у середньому тонусі, то й виникли в б перестороги щодо гри Реала в прийдешній зустрічі. "Кажани" наче й непогано розпочинали під керівництвом італійського фахівця Дженнаро Гаттузо, проте чотири матчі без перемог посеред сезону в чемпіонаті, а також виліт із Кубку та Суперкубку Іспанії тому не пробачили. Як підсумок, 59-річний іспанський тренер Воро буде виводити команду на Сантьяго Бернабеу на вкрай складне протистояння в ролі тимчасово виконуючого обов’язки. Проте, де зараз Валенсії шукати гідного кандидата на заміну — питання відкрите та, на жаль для фанатів команди, навряд чи має вирішення.

Найближчим часом календар у "кажанів" буде аж ніяк не легшим за Реал, оскільки доведеться грати проти Сосьєдада, Барселони та Атлетіко з переліку "великих" суперників, але є ще й гостьова Жирона та Хетафе, а також необхідність брати реванш за поразку в Кубку Короля в баскського Атлетіка на власному полі. Як бачимо, коштовні залікові бали команда буде змушена або вигризати в боротьбі, або змиритись із долею перебування в зоні вильоту. До речі, Валенсія зараз іде 14, проте до підвалу залишається лише один бал.

Щодо кадрової ситуації, то мадридському Реалу не допоможуть захисники Давид Алаба та Ферлан Менді, а також півзахисник Лукас Васкес. У Валенсії в цьому плані ситуація трошки гірша, бо вилетіли ворота Доменек Хауме, захисник Т’єррі Коррея, півзахисник Ніко й нападник Джастин Клюйверт.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 208 матчів, із яких Реал виграв 108, а Валенсія — 57, нічию зафіксовано 43 рази. Статистика забитих м'ячів також на користь "бланкос" — 388:262.