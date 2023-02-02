Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Реал - Валенсія, Getty Images
02 лютого 2023, 23:59
У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму приймав Валенсію.
Колектив Карло Анчелотті без проблем здолав гостей, а голи на свій рахунок записали Асенсіо та Вінісіус Жуніор з передач Бензема.
Зазначимо, що на 72-й хвилині гри вилучення заробив Габріель Пауліста у складі "кажанів".
Реал - Валенсія 2:0
Голи: Асенсіо, 52, Вінісіус Жуніор, 54.
Реал: Куртуа – Начо, Мілітао (Карвахаль, 36), Рюдігер, Камавінга – Модрич (Вальверде, 66), Кроос (Чуамені, 66), Себальос – Асенсіо, Бензема (Родріго, 60), Вінісіус Жуніор.
Валенсія: Мамардашвілі – Фульк'є, Пауліста, Діахабі, Гайя – Муса (Джемерт, 75), Гільямон, Алмейда (Моріба, 70) – Кастільєхо (Маркос Андре, 58), Кавані (Фран Перес, 75), Самуел Ліно (Тоні Лато, 70).
Попередження: Начо, Бензема, Асенсіо — Діахабі, 60.
Вилучення: Пауліста, 72.