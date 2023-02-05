Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі приймав Сельту.

Команди жваво розпочали перший тайм, вже до дев'ятої хвилини обмінявшись голами.

У підсумку більш удачливою виявилася Сельта, яка забила на один гол більше, ніж господарі – 4:3.

Зазначимо, що на 95-й хвилині гри вилучення отримав Луїс Феліпе у складі господарів.

Бетіс — Сельта 3:4

Голи: Хуанмі, 9, Каналес, 23, Фекір, 84 (з пенальті) – Ларсен, 6, Вейга, 42, 56, Айду, 69.

Бетіс: Руй Сілва, Сабалі, Песселля, Луїс Феліпе, Міранда (Абнер, 79), Гуардадо (Хоакін, 62), Каналес, Родрігес (Едгар Гонсалес, 62), Хуанмі (Луїс Енріке, 79), Фекір, Іглесіас (Перес, 73).

Сельта: Вільяр, Мінгеса (Соларі, 85), Нуньєс, Айду, Галан, Де Ла Торре (Серві, 75), Бельтран, Вейга (Сеферович, 64), Карлес Перес (Васкес, 85), Аспас, Ларсен (Оскар Родрігес, 64).

Попередження: Де Ла Торре, Луїс Енріке, Нуньєс, Аспас, Хоакін.

Вилучення: Луїс Феліпе, 90+5.