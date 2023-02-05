Українець дебютував у Прімері.
Віктор Циганков - Getty Images
05 лютого 2023, 19:22
Віктор Циганков дебютував у Жироні в матчі проти міцної Валенсії.
Український півзахисник з'явився на полі замість Алейкса Гарсії на 78 хвилині, проте результативними діями відмітитись не зумів.
Каталонці здобули мінімальну перемогу вдома.
Єдиним голом відмітився Гарсія.
Жирона — Валенсія — 1:0
Гол: Борха Гарсія (63)
Ж: Гассаніга — Фернандес, Буено, Бернарду, Гуттьєрес — Ромеу — Мартен, Б. Гарсія (Еррера, 78), А. Гарсія (Циганков, 78), Вілья (Рікельме, 62) — Кастельянос (Стуані, 62)
В: Мамардашвілі — Фулькьє, Джемерт, Озкачар, Гая — Муса (Пералес, 78), Алмейда, Гільямон (Моріба, 78), Лато (Васкес, 83) — Кавані, Ліно (Андре, 78)
Попередження: Стуані — Гільямон, Гая, Кавані, Озкачар