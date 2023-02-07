Однак Хаві впевнений, що іспанець набере свою найкращу форму.
АНССУМАНЕ ФАТІ, GETTY IMAGES
07 лютого 2023, 11:35
Ансу Фаті може залишити Барселону наступного літа, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, 20-річним футболістом цікавляться кілька топ-клубів, зокрема, Манчестер Юнайтед.
При цьому, головний тренер каталонської команди Хаві впевнений, що футболіст зможе набрати свою найкращу форму після травми.
Барселона може продати Фаті лише за умови, якщо отримає величезну фінансову пропозицію.
У поточному сезоні Фаті відзначився 3 голами та 3 гольовими передачами у 20 матчах Ла Ліги.