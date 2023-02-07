Іспанія

Мадридці можуть придбати гравця збірної Франції.

Атлетіко може придбати Маркуса Тюрама з гладбахської Боруссії наступним літом — повідомляє Marca.

Велика кількість форвардів у команді є певною проблемою у цьому контексті, проте не виключений факт, що якийсь з гравців залишить клуб.

Французький бомбардир відхилив пропозицію нинішнього клубу про продовження контракту та хоче піти влітку.

Боруссія взимку вимагала від потенційних покупців 15 мільйонів.

Цього сезону на рахунку футболіста 10+3 у Бундеслізі.