Іспанія

Марокканець наполягав на переході до каталонського клубу.

Софьян Амрабат хотів виступати за Барселону безплатно, повідомляє журналіст Ашраф Бен Айяд.

За інформацією джерела, каталонський клуб хотів орендувати Амрабата у зимове трансферне вікно за 3-4 млн. євро з правом викупу за 40 млн., але італійський клуб відмовив.

Марокканець навіть пропонував Фіорентіні зарплату, яку він отримував би в Барселоні, щоб піти в оренду.

Цього сезону 26-річний футболіст відіграв 27 матчів за Фіорентину у всіх турнірах і отримав у них 11 жовтих карток.