Іспанія

Функціонер — про фінансове становище клубу.

Президент Барселони Жоан Лапорт висловився про покращення фінансового стану каталонської команди.

"Барселона успадкувала дуже велику відомість зарплат. Вона перевищувала 300-350 млн. євро, і через це клубом було складно керувати. Ми активували важелі, щоб створити конкурентоспроможну команду. До літа ми скоротимо відомість зарплат на 170 млн. євро.

Доклавши титанічних зусиль, ми зареєстрували гравців.

Нинішні правила не дають нам бути конкурентоспроможними. В інших країнах ФФП м'якше", — наводить слова Лапорти Mundo Deportivo.

На даний момент Барселона розташувалася на першому рядку в Ла Лізі, маючи в активі 53 очки.