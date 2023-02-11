Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на власному полі приймала Атлетік з Більбао.

Команди видали дуже активний перший тайм. Відкрити рахунок вдалось Кастільєхо на 17 хвилині зустрічі. Гості були активними та його зрівняли на 30. Гол забив Ніко Вільямс.

На 72 Сансет вивів Атлетік уперед — асист на рахунку Іньякі Вільямса. Цей гол був переможний.

Валенсія програла четвертий матч поспіль у Ла Лізі та займає 18 сходинку, опинившись у зоні вильоту. Атлетік — шостий у таблиці.

Валенсія — Атлетік 1:2

Голи: Кастільєхо, 17 — Ніко Вільямс, 60

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Джемерт, Діакабі, Гая — Алмейда, Моріба, Муса (Лато, 69), Кастільєхо (Клюйверт, 69), Кавані (Дуро, 16), Ліно.

Атлетік: Унай Сімон — Де Маркос, Йерай, Вівіан, Лекуе, Весга, Сансет, Рауль Гарсія (І. Вільямс, 60), Муніаін (Гурусета, 79), Беренгер (Саррага, 46), Ніко Вільямс (Д. Гарсыя, 79).

Попередження: Дуро, Ніко, Де Маркос, Кастільєхо.