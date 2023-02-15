Вони майже не розмовляють між собою.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
15 лютого 2023, 20:25
Відносини Едена Азара та Карло Анчелотті зіпсовані, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, вони майже не розмовляють.
Еден вважає, що тренер Реала підвів його і вважає, що італієць не виконав свої обіцянки. Азар відчуває, що Анчелотті його ігнорує, і розчарований ситуацією, що склалася.
Наприкінці грудня Анчелотті сказав, що Азар "стане одним із тих, хто частіше виходитиме на поле в другій частині сезону". З того часу бельгієць отримав два невеликі пошкодження і відіграв лише 68 хвилин – у матчі Кубка Іспанії проти Касереньйо з третього дивізіону.
У Ла Лізі минулого разу він грав 11 вересня.