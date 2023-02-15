Іспанія

Вони майже не розмовляють між собою.

Відносини Едена Азара та Карло Анчелотті зіпсовані, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, вони майже не розмовляють.

Еден вважає, що тренер Реала підвів його і вважає, що італієць не виконав свої обіцянки. Азар відчуває, що Анчелотті його ігнорує, і розчарований ситуацією, що склалася.

Наприкінці грудня Анчелотті сказав, що Азар "стане одним із тих, хто частіше виходитиме на поле в другій частині сезону". З того часу бельгієць отримав два невеликі пошкодження і відіграв лише 68 хвилин – у матчі Кубка Іспанії проти Касереньйо з третього дивізіону.

У Ла Лізі минулого разу він грав 11 вересня.