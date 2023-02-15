Відносини Едена Азара та Карло Анчелотті зіпсовані, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, вони майже не розмовляють.

Еден вважає, що тренер Реала підвів його і вважає, що італієць не виконав свої обіцянки. Азар відчуває, що Анчелотті його ігнорує, і розчарований ситуацією, що склалася.

Наприкінці грудня Анчелотті сказав, що Азар "стане одним із тих, хто частіше виходитиме на поле в другій частині сезону". З того часу бельгієць отримав два невеликі пошкодження і відіграв лише 68 хвилин – у матчі Кубка Іспанії проти Касереньйо з третього дивізіону.

У Ла Лізі минулого разу він грав 11 вересня.