Іспанія

Мадридці цікавляться футболістом зі збірної Бразилії.

Атлетіко Мадрид побореться за Роберто Фірміно — повідомляє CadenaSer.

Клуб з Іспанії хоче бачити зіркового бразильця у власних рядах завдяки його універсальності.

Команда може втратити Жоау Феліша майбутнім лідером разом з деякими лідерама свого нападу, підписання Роберто точно стане у пригоді.

Цього сезону він заново розквітнув, зробивши 9+4 в усіх можливих турнірах.

Контракт нападника завершується в червні цього року й навряд буде продовжений на майбутнє.