Мадридці цікавляться футболістом зі збірної Бразилії.
Роберто Фірміно - Getty Images
16 лютого 2023, 19:46
Атлетіко Мадрид побореться за Роберто Фірміно — повідомляє CadenaSer.
Клуб з Іспанії хоче бачити зіркового бразильця у власних рядах завдяки його універсальності.
Команда може втратити Жоау Феліша майбутнім лідером разом з деякими лідерама свого нападу, підписання Роберто точно стане у пригоді.
Цього сезону він заново розквітнув, зробивши 9+4 в усіх можливих турнірах.
Контракт нападника завершується в червні цього року й навряд буде продовжений на майбутнє.