Іспанія

Для клубу це була б надзвичайна втрата, але для гравця — крок у професійній кар’єрі.

Баскський Атлетік відомий на весь світ своїм нетривіальним підходом до формування кадрової обойми команди з використанням вихідців із Країни Басків, однак такий вектор вимагає від команди якнайдовше триматись за найбільш прогресивних футболістів.

До переліку останніх, безумовно, належить і голкіпер Унаї Сімон, який у свої 25 років устиг стати основним воротарем збірної Іспанії та відіграти більше 200 матчів на професійному рівні за клуб.

Оскільки цей гравець стабільно прогресує, він уже встиг опинитись у полі зору англійського Манчестер Юнайтед, який планує знайти заміну для свого основного голкіпера Давіда де Хеа.

Утім, сам Унаї наразі заперечує можливість того, що він залишить Атлетік найближчим часом.

"Я не від кого з клубу жодного разу не почув фразу: "Унаї, ми хочемо продати тебе якнайдорожче, аби заробити достатньо коштів".

Вони дають мені впевненість у завтрашньому дні, тому я не бачу варіантів, за яких я б хотів залишити Атлетік", — заявив іспанський виконавець у нещодавньому інтерв’ю.

У поточному сезоні Сімон награв 21 матч, пропустивши 22 голи та вісім разів зігравши "на нуль".