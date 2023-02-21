Іспанія

Захисник має намір виграти чемпіонство із каталонським клубом.

Рональд Араухо хоче виграти чемпіонат Іспанії цього сезону.

"Я щасливий бути в Барселоні, я завжди говорив це і показав це продовженням контракту. Я хотів залишитися тут, незважаючи на безліч пропозицій, які я мав.

Не виграти Ла Лігу було б величезним смутком, бо команда дуже гарна, настала наша черга виграти її після стільки років. З тим складом, який у нас є, я думаю, ми маємо це зробити", — наводить слова Араухо Diario Sport.

У поточному сезоні Араухо провів 11 матчів у Ла Лізі та відзначився одним асистом.