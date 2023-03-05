Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 24-го туру Прімери, який пройде 05 березня та розпочнеться о годині 17:15.

У рамах 24-го туру Прімери зійдуться Валенсія та Барселона. Протистояння повинно бути вельми цікавим.

БАРСЕЛОНА — ВАЛЕНСІЯ

НЕДІЛЯ, 05 БЕРЕЗНЯ, 17:15. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ'ЄР РОХАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона та Валенсія мають великі традиції протистояння. Раніше "кажани" були вагомою силою у Іспанії й змушували багато команд рахувати з собою, а "кулес" не були виключенням з правил.

Проте золоті часи левантійського клубу із перемогою у чемпіонаті, перемогою у Кубку УЄФА, залишилися позаду. Барселона ж починає поступовий ренесанс після невдалого періоду у недалекому минулому.

Цікаві долі в цих колективів. Пітер Лім все ще вичавлює соки з команди, принципово відмовляючись продавати проблемний актив, а ось Жоан Лапорта навпаки прийшов замість недбайливого попередника і змінює клубні процеси на краще

Звільнення Дженнаро Гаттузо та призначення Рубена Бараха виглядає спірно. Навряд культовий гравець та нині незнаний тренер зуміє стабілізувати гру команди, а потрібно, і швидко, бо на горизонті майоріє теоретичний виліт, який, насправді, давно напрошується.

Хаві також потрібно сконцентрувати на чемпіонаті, бо єврокубки більше не стоять на перешкоді і можна проводити повноцінний тижневий цикл підготовки у чемпіонаті, до того каталонський гранд не програє цьому супернику вдома практично шість років, тому варто скористатися цим шансом реабілітації за несподівану та заслужену поразку від Альмерії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона:

Валенсія:

Не зіграють: — Гаві, Левандовські, Дембеле, Педрі — Габріель, Андре, Ніко, Гая, Доменек

Під питанням: — Кавані

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