Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Барселона - Валенсія, Getty Images
05 березня 2023, 19:15
У рамках 24 туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Валенсію.
Господарі зуміли відзначитись голом вже на 15-й хвилині гри зусиллями Рафіньї, а результативною передачею відзначився Бускетс.
На 55-й хвилині гри Барселона могла подвоїти перевагу в рахунку, проте Торрес не реалізував пенальті.
На 59-й хвилині Араухо отримав пряму червону картку за затримку суперника.
Валенсія намагалася відігратися, але в неї нічого не вийшло. 1:0 – каталонський клуб набрав три очки.
Барселона – Валенсія 1:0
Гол: Рафінья, 15.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Роберто (Ерік Гарсія, 81), Бускетс, де Йонг (Кессьє, 46) — Рафінья (Аларкон, 87), Ф. Торрес, Фаті (Алонсо, 61).
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Джемерт (Діахабі, 55), Озкачар, Васкес — Коррея (Кастільєхо, 62), Моріба (Фран Перес, 62), Гільямон, Алмейда (Муса, 78), Самуел Ліно (Клюйверт, 78) — Дуро.
Вилучення: Араухо, 59.