Іспанія

Грузинський голкіпер опублікував фотографію із закликом своєї країни до євроінтеграції.

Воротар національної збірної Грузії та Валенсії Гіоргі Мамардашвілі відреагував на протести у своїй країні, пов'язані з ухваленням закону про "іноагентів".

22-річний грузин опублікував у своєму Instagram фотографію з прапорами Грузії та Євросоюзу, прикріпивши наступний підпис: "Є лише один шлях".

Цього сезону Гіоргі Мамардашвілі провів за Валенсію 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких він пропустив 32 м'ячі і шість разів відстояв на нуль.