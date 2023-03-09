Іспанія

У них більше немає необхідності.

Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив, що в активації важелів більше немає потреби.

"Ми не розглядаємо можливість активації важелів, тому що Ла Ліга ухвалила, що операції, які дозволяли нам вписуватися у фінансовий фейр-плей, більше не можуть виконуватися.

Поки все працює як зараз, ми більше не розглядатимемо можливість продажу будь-яких активів", — наводить слова Лапорти Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що влітку активація важелів дозволила Барселоні підписати низку футболістів.