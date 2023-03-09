Іспанія

27-річний футболіст не може погодити нову угоду.

Марко Асенсіо та Реал не можуть домовитися про зарплату за новим контрактом, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, сторони хотіли б продовжити співпрацю, але не можуть погодити зарплату Асенсіо.

Марко хотів би отримувати 6 мільйонів євро на рік після сплати податків, а Реал не готовий платити йому понад 4 млн. чистими.

Цього сезону у 27-річного футболіста 6 голів та 5 результативних передач у 31 матчі за Реал.