Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру Прімери, який пройде 12 березня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах 26-го туру Прімери зійдуться Атлетік та Барселона. Протистояння повинно бути дуже цікавим.

АТЛЕТІК — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 12 БЕРЕЗНЯ, 22:00. НУЕВО САН МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона спробує зберегти відрив від Реала та перемогти на дуже непростому виїзді.

Атлетік у Більбао грає дуже солідно і часто дає бій визнаним фаворитам.

У попередніх 5 зустрічах баланс зустрічей на користь Барселони, проте були нічиї та поразка 0:1 у серпні 2019, коли Аріц Адуріц забив той самий легендарний гол ножицями.

Окрім того, помітні проблеми каталонський колектив мав й рік потом, коли здолав непоступливого суперника 3:2.

Атлетік прямо зараз бореться за єврокубки і перемога над каталонським грандом може стати вагомим кроком.

Барселоні ж потрібно продовжувати вигравати, бо мадридці однозначно втратять очки до фінішу цього сезону, але можуть повернутися на переможний шлях, отже варто якомого більше збільшити відрив, щоб не допустити теоретично нервового завершення нинішнього чемпіонату із майбутнім Классіко, де може бути любий результат.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Баленсіага — Саррага, Весга — Беренгер, Муніаін, Н. Вільямс — Гурусета

Барселона: тер Штеген — Кунде, Гарсія, Крістенсен, Бальде — Кесс'є, Де Йонг, Бускетс — Рафінья, Торрес, Фаті

Не зіграють: Лекуе, Морсільйо, Сансет — Араухо, Дембеле, Педрі

Під питанням: Еррера, Сімон —

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