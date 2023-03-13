Іспанія

Німець не хоче мало грати на полі.

Реал працює над трансфером півзахисника Джуда Беллінгема з Боруссії Дортмунд, повідомляє AS.

За інформацією джерела, можливий трансфер Беллінгема може вплинути на рішення Тоні Крооса про майбутнє, оскільки у разі його переходу конкуренція в півзахисті значно підвищиться.

Німець навряд чи погодиться залишитися в Реалі, якщо не гратиме приблизно стільки ж, як цього сезону.

Цього сезону у 19-річного англійця 10 голів та 6 результативних передач у 33 матчах за Боруссію у всіх турнірах. Німець відіграв 20 матчей у Ла Лізі: на його рахунку 2 гола та 3 асисти.