Іспанія

Італієць похвалив свого півзахисника.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті назвав Едуардо Камавінгу "недоторканним" у складі своєї команди.

"Камавінга недоторканний для нас. Впевнений, що так буде й у майбутньому.

Іноді він припускається помилок, але він грає настільки добре, що всі забувають про це. Він недоторканний", — наводить слова Карло Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону 20-річний футболіст провів 40 матчів у всіх турнірах і відзначився одним асистом.