Італієць похвалив свого півзахисника.
ЕДУАРДО КАМАВІНГА, GETTY IMAGES
14 березня 2023, 17:35
Головний тренер Реала Карло Анчелотті назвав Едуардо Камавінгу "недоторканним" у складі своєї команди.
"Камавінга недоторканний для нас. Впевнений, що так буде й у майбутньому.
Іноді він припускається помилок, але він грає настільки добре, що всі забувають про це. Він недоторканний", — наводить слова Карло Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.
Цього сезону 20-річний футболіст провів 40 матчів у всіх турнірах і відзначився одним асистом.