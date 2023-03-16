Іспанія

Німець із розумінням ставиться до фінансових проблем каталонської команди.

Хаві поспілкувався з Ілкаєм Гюндоганом, щоб переконати його перейти до Барселони, повідомляє AS.

За інформацією джерела, тренер запевнив гравця, що каталонський клуб вирішить труднощі з фінансовим фейр-плей та знайде простір у зарплатній відомості для нього.

Джерела, близькі до переговорів, повідомили, що Ілкай готовий на зниження зарплати заради переходу до Барселони.

Цього сезону капітан Манчестер Сіті зіграв 37 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи і зробив 4 результативні передачі.