Іспанія

Завершився перший матч суботи у Прімері.

Кадіс не втримав мінімальну перемогу й не зумів переграти Альмерію на виїзді. Єдиний гол у складі гостей на початку другого тайму після розіграшу з ауту забив Рохер, а в доданий час другого тайму Гонсало Мелере реалізував пенальті.

Альмерія — Кадіс 1:1

Голи: Мелеро, 90+6, пенальті — Рохер, 49

Альмерія: Мартінес — Посо (Пуйгмаль, 81), Елі, Бабіч, Сентельєс — Егуарас (Мелеро, 46), де ла Хоз (Портільйо, 73), Баптістао (Лазаро, 65), Робертоне, Ембарба (Соуза, 81) — Суарес

Кадіс: Хіль — Парра (Чуст, 80), Ернандес, Мере (Мбає, 69), Еспіно — Бонгонда, Ескаланте (Алекс, 60), Еметеріо (Діарра, 80), Собріно — Марті (Де ла Флор, 69), Гвардіола

Попередження: Егуарас — Собріно, Гвардіола, Де ла Флор, Мбає