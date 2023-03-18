Іспанія

Завершився матч у Прімері.

Райо та Жирона зіграли результативну нічию. Дублем відмітився Віктор Циганков, а перед завершенням першої 45-хвилинки господарі намагалися в оригінальний спосіб розіграти пенальті, втім епічно не зуміли влучити з кількох метрів у ворота.

Райо — Жирона 2:2

Голи: Паласон, 23, Трехо, 34 — Циганков, 29, 52

Райо: Дімітрієвські — Ернандес (Мунін, 65), Лежен, Катена, Фран Гарсія — Валентін, Комесанья (Сальві, 79) — Паласон (Сісс, 79), Трехо (Де Томас, 57), Альваро Гарсія — Камельйо (Лопес, 66)

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Гутьєррес (Каррера, 46) — Ромеу — Циганков, Мартен, Б. Гарсія (Рейнір, 89), Рікельме (Тоні, 46) — Кастельянос (Стуані, 85)

Попередження: Катена, Ернандес — Мартінес, Лопес