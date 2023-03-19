Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру Прімери, який пройде 19 березня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах 26-го туру Прімери зійдуться Барселона та Реал. Протистояння повинно бути дуже цікавим.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ

НЕДІЛЯ, 19 БЕРЕЗНЯ, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Встигли звикнути до Класіко цього сезону? Якщо ні, то отримуйте чергове протистояння принципових суперників. Набриднути битва Барселони та Реалу у Іспанії та не лише у ній може лише одиницям. До того ж ця гра фактично вирішує долю всього чемпіонату.

Ситуація чимось нагадує перепетії сезону-2014/15. Тоді мадридці практично встановили світовий рекорд за кількістю перемог поспіль, 22 матчі в першій половині кампанії здобуваючи лише тріумфи і демонструючи стабільно високий та якісний футбол. Вдома переграли Барселону 3:1, проте взимку щось змінилося і колектив Карло Анчелотті почав демонструвати нестабільні результати. Кульмінацією цього стала образлива поразка на Камп Ноу з рахунком 1:2, котра поставила крапку у чемпіонських перегонах й відкрила каталонцям на чолі з тріо Ліонель Мессі — Неймар — Луїс Суарес шлях до здобуття титулу.

Чимось нагадує теперішню ситуацію у чемпіонаті Іспанії, погодьтеся. Поразка в столиці Каталонії остаточно викине діючого чемпіона з перегонів. Відрив у таблиці наразі складає 9 очок. Враховуючи форму команди Хаві навіть нічия буде сприйматися як фіаско та вигідна саме господарям поля. Нинішня Барселона може безліч разів провалюватися у європейських змаганнях, але у внутрішніх турнірах вона виглядає дуже потужно і може оформити золотий дубль, чого із клубом не траплялося з сезону-2017/18. Попередній титул найкращої команди ліги було здобуто у 2019 році. Потрібно з чогось починати будувати новий тріумфальний колектив і зараз першочергова ціль повернути часи домінації у країні.

Реал продовжує шлях далі у Лізі чемпіонів, проте враховуючи турнірну сітку може й незабаром втратити статус діючого володаря кубку чемпіонів, тому й про рідні турніри не потрібно також забувати. Ресурси для перемог там є.

Цікаво, що мадридці доволі комфортно відчувають себе на виїзді у цьому протистоянні в Прімері. Окрім гучної поразки з рахунком 1:5 в жовтні 2018 року були 3 нічиїх та стільки ж перемог. Минулого сезону вдалося здобути потрібний результат з мінімальним розривом завдяки голам Давіда Алаби та Лукаса Васкеса. Австрієць не помічник на Камп Ноу, іспанець також навряд чи зіграє навіть з лави запасних, а ось автор голу у складі каталонців Серхіо Агуеро встиг минулого року завершити кар'єру.

Статистика Хаві в якості головного тренера рідного клубу наразі вражає саме у Класіко. Дві поразки у минулорічному суперкубку та першому колі цього чемпіонату, а окрім цього 3 перемоги в різних турнірах, у тому числі вже знамениті 4:0 на Барнабеу у другому колі минулої першості.

Головне питання — чи зможе зіграти в матчі Бензема? В першому колі француз став одним з героїв зустрічі і хотілося би побачити його другий акт протистояння з Левандовські.

Шалена інтрига. Побачимо, як чемпіони вміють тримати удар.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Бускетс, Де Йонг, Гаві — Рафінья, Левандовські, Фаті

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Модріч, Чуамені, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус

Не зіграють: Дембеле, Педрі — Алаба

Під питанням: — Бензема

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Хавьєр Ернандес: "Ця гра може стати вирішальною, якщо ми її виграємо, але це не схоже на гранд-фінал. Якщо ми виграємо, це створить величезну різницю у таблиці, але це не дозволить нам виграти чемпіонат математично. Ми знаємо, який це великий шанс, тому що це був би такий величезний крок вперед в разі позитивного результату. Ми дуже мотивовані".

Карло Анчелотті: "Завтра ми повинні дивитися на Барселону як на лева, а не як на кота. Якщо ви ввійдете в гру, вважаючи, що вони маленький кіт, ви сприймете це надто легковажно, бо це величезна гра, в якій ми повинні боротися до кінця та демонструвати справжню відданість. Я б не сказав, що мене це лякає чи хвилює, але ти завжди нервуєш за години перед найбільшими іграми, принаймні я. Зараз ми сильніші позаду та ефективні попереду. Команда виглядає добре та цілком здатна продовжити перегони до завершення сезону".

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

прогноз 2:2

Роман Котляр, Football.ua