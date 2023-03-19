Іспанія

Німець дав коментар щодо свого одноклубника.

Півзахисник Реала Тоні Кроос заявив, що йому не шкода вінгера Едена Азара, який так і не може заграти у мадридській команді.

"Звичайно, він опинився у складній ситуації, але у футболі жалість недоречна. Я не думаю, що Еден має погане життя. Можна шкодувати людей, у яких життя набагато гірше, ніж у нього. Справа не в грошах, я не шкодую нікого у світі футболу.

Зрештою, всі частково винні у його ситуації. Я дуже добре знаю Едена, ми проводимо багато часу разом. Але я шкодую людей, які мають багато проблем, чого не можна сказати про Азара", — наводить слова Крооса RMC.

Цього сезону Азар провів лише три матчі в чемпіонаті Іспанії і не відзначився результативними діями.