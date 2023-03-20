Іспанія
20 березня 2023, 00:00
Кессьє дебютним голом у Ла Лізі приніс Барселоні перемогу над Реалом у El Clasico
Каталонський колектив вперше за майже чотири з половиною роки обіграв принципового суперника на власному полі.
Барселона — Реал, Getty Images
20 березня 2023, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Реал 2:1
Голи: Роберто, 45, Кессьє, 90+2 — Араухо, 9 (авт.)
Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Крістенсен, Бальде — Роберто (Кессьє, 77), Бускетс, де Йонг — Рафінья (Торрес, 83), Левандовські, Гаві (Фаті, 90+1).
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо (Менді, 62) — Кроос (Родріго, 62), Камавінга (Чуамені, 76), Модрич (Себальйос, 76) — Вальверде (Асенсіо, 77), Бензема, Вінісіус.
Попередження: Роберто, Рафінья, Бальде, Фаті — Начо, Себальйос