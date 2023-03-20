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Барселона — Реал 2:1
Голи: Роберто, 45, Кессьє, 90+2 — Араухо, 9 (авт.)

Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Крістенсен, Бальде — Роберто (Кессьє, 77), Бускетс, де Йонг — Рафінья (Торрес, 83), Левандовські, Гаві (Фаті, 90+1).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо (Менді, 62) — Кроос (Родріго, 62), Камавінга (Чуамені, 76), Модрич (Себальйос, 76) — Вальверде (Асенсіо, 77), Бензема, Вінісіус.

Попередження: Роберто, Рафінья, Бальде, Фаті — Начо, Себальйос