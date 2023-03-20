Іспанія

Молодий гравець залишиться в мадридському клубі.

Мадридський Реал готує новий контракт для універсального півзахисника Едуардо Камавінги.

Француз та керівництво столичного клубу розпочали перемовини по новій угоді, хоча діюча розрахована до літа 2027 року.

"Королівський клуб" також вважає за потрібним включити до нього пункт про суму відступних, що становить один мільярд євро.

20-річний Камавінга провів у сезоні-2022/23 42 матчі за мадридців в усіх змаганнях та записав на свій рахунок один гольовий пас.

Нагадаємо, що Едуардо приєднався до Реалу влітку 2021 року з французького Ренну за 31 мільйон євро. Наразі Transfermarkt його оцінює в 50 мільйонів.