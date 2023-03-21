Іспанія

Непогане досягнення каталонців у протистоянні.

Перемога Барселони над Реалом у Класіко минулої неділі стала сотою для каталонців в цьому протистоянні в усіх турнірах - повідомляє OptaJose.

Команда Хаві зуміла вирвати перемогу у доданий час завдяки голу Франка Кесс'є.

Звісно, статистика охоплює лише офіційні матчі.

Що цікаво, Реал також перемагав більше сотні разів свого опонента і зараз веде у цьому суперництві.

До речі, "синьо-гранатові" мають принаймні на 24 перемоги більше найближчих суперників над мадридцями, "королівський клуб" поступався частіше лише ще одному гранду Атлетіку Більбао.