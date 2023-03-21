Непогане досягнення каталонців у протистоянні.
Карвахаль - Бальде - Getty Images
21 березня 2023, 15:54
Перемога Барселони над Реалом у Класіко минулої неділі стала сотою для каталонців в цьому протистоянні в усіх турнірах - повідомляє OptaJose.
Команда Хаві зуміла вирвати перемогу у доданий час завдяки голу Франка Кесс'є.
Звісно, статистика охоплює лише офіційні матчі.
Що цікаво, Реал також перемагав більше сотні разів свого опонента і зараз веде у цьому суперництві.
До речі, "синьо-гранатові" мають принаймні на 24 перемоги більше найближчих суперників над мадридцями, "королівський клуб" поступався частіше лише ще одному гранду Атлетіку Більбао.