Іспанія

Несподівана заява колишнього захисника Барселони.

Екс-захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке заявив, що його колишній одноклубник по Барсі Боян Кркіч завершує кар'єру.

Несподівана заява Піке відбулась під час його стріму у Twitch. Піке повідомив, що у четвер офіційно іспанець оголосить, що "вішає бутси на цвях".

Очікуються, що церемонія прощання гравця з футболом пройде на Камп Ноу з вболівальниками, але детальніше стане відомо пізніше.

32-річний Кркіч у лютому 2023 року залишив японський Віссел Кобе. До цього він також виступав у складі Роми, Мілана, Аякса, Сток Сіті, Майнца, Алавеса та Монреаля.

Його найкращі роки пройшли у Барселоні, за яку Боян відіграв 163 матчі, забив 41 гол та віддав 19 асистів. Загалом у кар'єрі — 451 матч, 93 голи, 40 асистів.