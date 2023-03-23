Іспанія

Організатори змагань висунули сім кандидатів на отримання нагороди.

Оскільки міжнародна павза зайняла другу половину березня, організатори іспанської Ла Ліги вирішили не чекати на календарне завершення місяця, і одразу оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Яго Аспас (Сельта) / 3 матчі (Осасуна, Райо Вальєкано, Еспаньйол), 3 голи;

– Давід Сілва (Реал Сосьєдад) / 3 матчі (Кадіс, Мальорка, Ельче), 2 гольові передачі;

– Антуан Грізманн (Атлетіко) / 3 матчі (Севілья, Жирона, Валенсія), 2 голи, 1 гольова передача;

– Рафінья Діас (Барселона) / 3 матчі (Валенсія, Атлетік, Реал Мадрид), 2 голи;

– Самуель Чуквезе (Вільярреал) / 3 матчі (Альмерія, Бетіс, Осасуна), 1 гол, 2 гольові передачі;

– Борха Іглесіас (Бетіс) / 3 матчі (Реал Мадрид, Вільярреал, Мальорка), 2 голи.

– Енес Унал (Хетафе) / 3 матчі (Жирона, Кадіс, Севілья), 5 голів.